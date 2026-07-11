FIG World Cup 2026 Milano | Raffaeli e Dragas sul podio! Rivivi l’evento su Volare

Due ginnaste si sono piazzate sul podio durante l’ultima tappa della FIG World Cup 2026 all’Unipol Forum di Milano. L’evento si è svolto nel palazzetto, che ha accolto atleti provenienti da diverse nazioni. La competizione ha visto le atlete esibirsi davanti a un pubblico numeroso, con esecuzioni valutate da giurie internazionali. La gara si è conclusa con le posizioni assegnate ai migliori risultati, in attesa dei prossimi Mondiali di Francoforte.

L’Unipol Forum di Milano si tinge d’azzurro nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. A un mese dai Mondiali di Francoforte, kermesse che assegnerà i primi pass olimpici per Los Angeles 2028, l’Italia conquista una splendida doppietta sul podio nel concorso generale individuale, regalando grandissime emozioni al pubblico di casa. A dominare la scena è la fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev, campionessa olimpica e mondiale in carica, che conferma il suo stato di grazia con un funambolico 119.400. Poi, la vera gioia tricolore arriva dalla doppietta azzurra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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