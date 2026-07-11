ginnastica ritmica farfalle lontanissime dal podio in coppa del mondo italia anonima il brasile vince a milano

In occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Milano, la squadra italiana ha commesso diversi errori nella seconda parte del concorso generale di gruppo. La formazione brasiliana ha vinto la gara, lasciando le atlete italiane lontane dal podio. La competizione si è svolta presso l’Unipol Forum, con le ginnaste italiane che hanno mostrato una performance deludente rispetto alle aspettative.

L’Italia ha commesso diversi errori nella seconda parte del concorso generale per gruppi che ha animato l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento all’Unipol Forum di Milano. Le Farfalle erano seste dopo il buon esercizio di ieri con le cinque palle (26.850), ma con i tre cerchi e quattro clavette sono state decisamente imprecise di fronte al proprio pubblico, scivolando indietro nella classifica dell’all-around, unica prova prevista anche alle Olimpiadi. Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi sono state valutate con un basso 22.500 (11.2 la nota di partenza, 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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RAFFAELI Sofia (ITA) BALL 27,55 - Italian National Championship 2026

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