Festival di Castrocaro | annunciati i semifinalisti

Dopo la chiusura delle iscrizioni online il 10 giugno, che ha visto circa 200 artisti partecipare, sono stati annunciati i semifinalisti della 68ª edizione del festival. Le audizioni, alle quali sono stati convocati i candidati selezionati, sono iniziate il 19 giugno.

CASTROCARO – Dopo la chiusura delle iscrizioni online, avvenuta lo scorso 10 giugno e che ha registrato la partecipazione di circa 200 artisti, e dopo la convocazione dei candidati selezionati dalla produzione per le audizioni, iniziate il 19 giugno, sono stati annunciati i semifinalisti della 68ª edizione del Festival di Castrocaro. I giovani talenti selezionati si sono ritrovati nello storico scenario di Castrocaro Terme e Terra del Sole per partecipare alle masterclass e alle audizioni dal vivo davanti alla commissione. In questa fase cruciale, gli artisti hanno avuto l’opportunità di esibirsi presentando una cover o un brano inedito, cantando su base oppure accompagnandosi con i propri strumenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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