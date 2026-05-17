John Fante Opera Prima annunciati i sette semifinalisti al Salone del libro di Torino

Sono stati annunciati i sette semifinalisti del premio John Fante Opera Prima, dedicato agli autori emergenti. La selezione fa parte del programma del John Fante Festival, che si svolgerà dal 20 al 23 agosto a Torricella Peligna. La manifestazione include vari eventi culturali e letterari, con l’obiettivo di promuovere nuove voci nel panorama letterario italiano. La decisione finale sui vincitori sarà comunicata nelle prossime settimane.

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