John Fante Opera Prima annunciati i sette semifinalisti al Salone del libro di Torino
Sono stati annunciati i sette semifinalisti del premio John Fante Opera Prima, dedicato agli autori emergenti. La selezione fa parte del programma del John Fante Festival, che si svolgerà dal 20 al 23 agosto a Torricella Peligna. La manifestazione include vari eventi culturali e letterari, con l’obiettivo di promuovere nuove voci nel panorama letterario italiano. La decisione finale sui vincitori sarà comunicata nelle prossime settimane.
Sono sette i semifinalisti del premio John Fante Opera Prima, inserito nel John Fante Festival, che quest’anno si terrà dal 20 al 23 agosto a Torricella Peligna. La rosa di semifinalisti è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa ospitata dallo stand Abruzzo al Salone del Libro di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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