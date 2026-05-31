Domenica In | i saluti di Mara Venier per l’ultima puntata ma questo non è un addio

Da ildifforme.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mara Venier ha salutato il pubblico di Domenica In durante l’ultima puntata stagionale, sottolineando che non si tratta di un addio ma di un arrivederci a settembre. La conduttrice ha ringraziato gli spettatori per la compagnia e ha concluso la puntata con un saluto caloroso, senza annunciare cambiamenti imminenti. La trasmissione si ferma fino alla ripresa prevista tra alcuni mesi.

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Non è un addio, ma un arrivederci a settembre: oggi Mara Venier ha salutato il suo pubblico di Domenica In. Assente Teo Mammucari “E’ difficile riassumere questi anni“, inizia cosìEnzo Miccio per salutare i telespettatoried omaggiare la padrona di casa,Mara Venier. Quest’anno ha condotto la 50esima edizione di Domenica In. Tutti pensavano potesse essere la sua ultima ed invece no,i vertici Rai l’hanno convinta a restare e così Venier ci sarà anche l’anno prossimo, ma sola: si esclude il ritorno di Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Teo Mammucari. Il conduttore romano, inoltre,ha dato buca per l’ultima puntata, dopo che in maniera inspiegabile era stato assente nella precedente domenica, anche in quest’ultima ha dato forfait. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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