Una bambina nata prematura con una grave malformazione ha subito cinque interventi chirurgici in sei mesi. Il primo intervento è stato effettuato poche ore dopo il parto. La piccola è stata seguita dai servizi neonatali e pediatrici dell’ospedale locale. Dopo il percorso di cure, ora può tornare a casa.

Dopo la nascita ha subito cinque interventi chirurgici, il primo dei quali a poche ore dal parto, per correggere problemi di salute molto complessi. Poi è stata seguita per sei mesi dai Servizi neonatali e pediatrici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Nei giorni scorsi è stata finalmente dimessa a domicilio: sebbene il percorso della piccola preveda ancora «un lungo iter di accertamenti e interventi programmati», sia in regime ambulatoriale sia di ricovero, è stata raggiunta «un'importante autonomia assistenziale». È la storia di una bimba nata prematura e affetta da una grave malformazione congenita, seguita all'ospedale di Cona grazie a una presa in carico globale e multidisciplinare che ha coinvolto diversi specialisti del Dipartimento Materno Infantile, diretto da Claudio Vella. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Ferrara, bimba nata prematura e con una grave malformazione operata 5 volte in 6 mesi: «Il primo intervento a poche ore dal parto. Ora può tornare a casa»

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