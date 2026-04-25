A Como, una neonata nata alla 24ª settimana di gravidanza e pesante 625 grammi è stata dimessa dalla Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Sant’Anna dopo tre mesi di cure. La piccola, che era stata dichiarata prematura, ha completato il percorso di assistenza e ora si trova con la famiglia. La dimissione è stata accolta con gioia dai genitori, che hanno seguito attentamente il percorso clinico.

Como – Dopo un lungo e delicato percorso assistenziale durato tre mesi, è stata dimessa dalla Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Sant’Anna la piccola nata a gennaio scorso alla 24ª settimana di gestazione, con un peso di soli 625 grammi. Una nascita estremamente prematura che ha richiesto fin dai primi istanti un impegno costante e altamente specialistico da parte dell’équipe di Neonatologia. “Quando è nata non avevo alcun sospetto che il parto fosse vicino - racconta la mamma - la gravidanza era stata serena e sembrava tutto normale. Doveva nascere a fine aprile, invece è arrivata all’improvviso”. Dopo il parto, la mamma è rimasta ricoverata una settimana in Ostetricia, mentre la piccola è stata immediatamente trasferita in Neonatologia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, nata prematura di 625 grammi: festa per le dimissioni della bimba “piuma”

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