Ferrara, 11 luglio 2026 – Dopo la nascita ha subito cinque interventi chirurgici, il primo dei quali a poche ore dal parto, per correggere problemi di salute molto complessi, poi è stata seguita dai Servizi neonatali e pediatrici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria per sei mesi. Nei giorni scorsi, finalmente, è tornata a casa sebbene il percorso della piccola preveda ancora un lungo iter di accertamenti e interventi programmati, sia in regime ambulatoriale che di ricovero. Un successo conseguito grazie alla presa in carico globale e multidisciplinare che ha visto la collaborazione di diversi specialisti del Dipartimento Materno Infantile diretto dal dottor Claudio Vella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba nata prematura torna a casa: in 6 mesi operata 5 volte con tecniche d’avanguardia. “Il lavoro di squadra restituisce il sorriso a una famiglia”

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Her cruel husband sent her to a CEOs room—unaware she was his long-lost true love.

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