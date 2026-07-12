Fentanyl negli ospedali bergamaschi | vigilanza rafforzata per prevenire i furti

Negli ospedali di Bergamo sono state intensificate le misure di vigilanza per prevenire furti di fiale di fentanyl, dopo un episodio simile verificatosi a Roma. La regione ha invitato a rafforzare i controlli, richiamando l’attenzione sul fatto che il fentanyl è circa 50 volte più potente dell’eroina. Un rappresentante regionale ha dichiarato che l’allerta è corretta, ma non si tratta di una situazione di emergenza.

IL FENOMENO. Dopo la sottrazione di fiale a Roma, la Regione invita ad aumentare i controlli. È 50 volte più potente dell’eroina. Campana: «Allerta corretta, ma qui non c’è emergenza». Una vigilanza più ferrea, controlli più puntuali. Da Roma, l’allerta sul fentanyl è arrivata anche in Lombardia e a Bergamo. Dopo la sottrazione di 80 fiale dell’oppioide sintetico – utilizzato come anestetico e nella terapia del dolore, ma anche spacciato illecitamente come stupefacente – in un ospedale della capitale, il sistema sanitario ha dato un’ulteriore stretta per prevenire nuove criticità. Nei giorni scorsi Regione Lombardia ha inoltrato alle Ats,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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