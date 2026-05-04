Il quadrilatero dello scalo ferroviario rimarrà zona vigilanza rafforzata

La notizia era nell'aria, i continui arresti effettuati e le situazioni delittuose che si sono succedute hanno avuto un peso specifico nella decisione finale. Nella mattinata odierna 4 maggio il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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