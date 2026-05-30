Aggressioni ai sanitari Quattordici casi in 4 mesi Rafforzata la vigilanza
In provincia sono stati registrati quattordici episodi di aggressione ai sanitari nei primi quattro mesi del 2026, rispetto ai 36 avvenuti durante tutto il 2025. La vigilanza è stata rafforzata in risposta a questi incidenti.
Pistoia Sono quattordici gli episodi di aggressione ai sanitari avvenuti nella nostra provincia nei primi quattro mesi del 2026 (nell’intero 2025 erano stati 36). A quanto emerge dall’ultimo tavolo che si è tenuto in Prefettura, si tratta, nella maggior parte dei casi, di violenze (perlopiù verbali) ascrivibili a soggetti con problemi psichiatrici o cognitivi, a volte collegati a dipendenze da alcol e sostanze, mentre pare assente la tipologia, altrove più frequente, delle aggressioni da parte di familiari di pazienti, motivate da presunti disservizi o malasanità. Resta il fatto che i medici e tutti coloro che, a vario titolo, lavorano negli ospedali hanno diritto a operare in piena sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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