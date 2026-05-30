In provincia sono stati registrati quattordici episodi di aggressione ai sanitari nei primi quattro mesi del 2026, rispetto ai 36 avvenuti durante tutto il 2025. La vigilanza è stata rafforzata in risposta a questi incidenti.

Pistoia Sono quattordici gli episodi di aggressione ai sanitari avvenuti nella nostra provincia nei primi quattro mesi del 2026 (nell’intero 2025 erano stati 36). A quanto emerge dall’ultimo tavolo che si è tenuto in Prefettura, si tratta, nella maggior parte dei casi, di violenze (perlopiù verbali) ascrivibili a soggetti con problemi psichiatrici o cognitivi, a volte collegati a dipendenze da alcol e sostanze, mentre pare assente la tipologia, altrove più frequente, delle aggressioni da parte di familiari di pazienti, motivate da presunti disservizi o malasanità. Resta il fatto che i medici e tutti coloro che, a vario titolo, lavorano negli ospedali hanno diritto a operare in piena sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressioni ai sanitari. Quattordici casi in 4 mesi. Rafforzata la vigilanza

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