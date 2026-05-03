A Madrid, Jannik Sinner ha conquistato il suo quinto titolo Masters 1000 consecutivo, battendo in finale il tedesco Zverev con il punteggio di 6-1 6-2. La vittoria rappresenta un nuovo record per l'azzurro, che ora si prepara a partecipare a Roma per il suo Career Golden Masters. La finale si è disputata sulla terra rossa spagnola, confermando la sua costanza e successo nel torneo.

L'azzurro batte in finale Zverev per 6-1 6-2: ora vola a Roma per il Career Golden Masters. MADRID (SPAGNA) - Ennesimo trionfo ed ennesimo record per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha vinto oggi il "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, ed è entrato sempre più nella storia. L'altoatesino, infatti, è il primo giocatore di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi (Novak Djokovic e Rafael Nadal si sono fermati a 4). Il successo di oggi segue le vittorie centrate a Parigi indoor lo scorso ottobre e a Indian Wells, Miami e Montecarlo in questo inizio di 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner vince a Madrid il quinto Masters 1000 di fila, primato storico

SINNER BATTE MEDVEDEV E VINCE INDIAN WELLS! Finale EPICA (7-6 7-6) #sinner #medvedev #alcaraz

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