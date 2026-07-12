Fendente fatale al papà adottivo Va a giudizio

Notizia in breve

A più di un anno dall’omicidio di Boris Rezzonico, avvenuto a Luino, il processo si apre davanti alla Corte d’Assise. L’imputato è un uomo accusato di aver sferrato un colpo fatale al padre adottivo. Il procedimento riguarda le circostanze dell’omicidio e le responsabilità dell’imputato. La fase processuale prevede l’esame di testimoni e prove presentate dall’accusa e dalla difesa. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.