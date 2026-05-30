Trovata morta accoltellata in casa | fatale un fendente vicino al cuore Il marito chiama la polizia | fermato non confessa

Da secoloditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, colpita da una ferita vicino al cuore. Il marito ha chiamato la polizia, che ha fermato l’uomo. L’uomo non ha fornito confessioni. La vittima è stata trovata senza vita in via Gatti Casazza, nel quartiere Barco. La ferita è stata causata da un colpo di coltello.

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Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. È morta così Samanta Zironi, la 50enne ferrarese trovata senza vita questa notte nella sua abitazione in Via Gatti Casazza, nel quartiere Barco. A chiamare il 118, intorno alle 3, è stato il marito Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile un suicidio. L’arma, un coltello da cucina, è stato trovato accanto al cadavere, riverso a terra sul pavimento della camera da letto con indosso solo gli slip. Ferrara, donna trovata morta in casa, fermato il marito. Sul posto si sono precipitati i poliziotti di Ferrara, insieme ai colleghi della Scientifica impegnati nei rilievi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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