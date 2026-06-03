Revenge porn | foto di lei al papà Chiesto giudizio per il convivente

Un uomo è stato chiamato in tribunale dopo aver condiviso foto intime della compagna con il padre. La donna, convivente dell’uomo, aveva scattato le immagini durante momenti di intimità. L’uomo ha inviato le foto a un familiare, causando il coinvolgimento delle autorità. La richiesta di giudizio riguarda il reato di revenge porn. La vicenda è emersa durante un procedimento giudiziario in corso.

Convivevano e si volevano bene, ma a un certo punto lui ha iniziato a mandare in giro foto con contenuti sensibili scattate durante i momenti di intimità con la sua compagna. Al padre di lei, prima di tutti, ma anche sui social. Dove aveva creato un falso profilo a nome della donna, su cui invitava altri utenti. Per l’uomo, un ventiseienne di Giussano, è stato ora chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di revenge porn, per fatti commessi nel Comasco fino a due anni fa, quando la compagna, che nel frattempo era andata incontro a problemi di fragilità psichica, aveva scoperto ciò che stava facendo e lo aveva denunciato. Il primo a ricevere... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ele finge pobre, é milionário renascido! Parentes gananciosos imploram perdão

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