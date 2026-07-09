Dopo la separazione nel 2024, l’artista ha affermato di aver amato la compagna e di aver commesso molti errori. Ha inoltre precisato che alcune ricostruzioni sulla fine della relazione sono false e che molte delle vicende non meritavano spiegazioni.

Fedez ha poi sottolineato che da quando nel 2024 lui e Chiara si sono detti addio si sono diffuse ricostruzioni che non corrispondono al vero: «Molte delle cose che sono successe io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni. Le cose che sono successe me le terrò per me». Poi, tornando a parlare di Chiara, ha aggiunto: «L’amore va, l’amore viene però le ho voluto veramente bene. È una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita». Dopo aver formalizzato la separazione a dicembre 2024 al tribunale di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Fedez: «Chiara Ferragni l'ho amata, facendo tanti errori. Non è stato facile lasciarla, ma era necessario»

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Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni ma dimenticate l’uomo che era prima: le sue parole lasciano stupitiFedez ha commentato di recente la relazione con Chiara Ferragni, sottolineando come la loro storia sia ormai conclusa.

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Fedez è tornato sulla separazione da #ChiaraFerragni a Pulp Podcast, spiegando che dividersi non è stato facile ma necessario. Dopo il divorzio del 2025, i due condividono l’affido di Leone e Vittoria e hanno voltato pagina. https://t.co/beQIz6QxJe - X x.com

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