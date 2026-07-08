Ho lasciato Chiara Ferragni perché l’amore va l’amore viene Non tutte le cose che senti dire sono vere È una persona che ho amato facendo tanti errori | lo rivela Fedez

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ultima puntata di “Pulp Podcast”, Fedez ha dichiarato di aver lasciato Chiara Ferragni perché l’amore “va” e “viene”. Ha aggiunto di aver amato la persona e di aver commesso molti errori, sottolineando che non tutte le cose dette sono vere. La conversazione è avvenuta in presenza di Paolo Ruffini e Chico Parlanti, durante il format condotto dallo stesso Fedez con Mr. Marra.

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La domanda più “scomoda” alla fine è arrivata. Durante l’ultima puntata di “Pulp Podcast”, il format condotto da Fedez con Mr. Marra, erano ospiti Paolo Ruffini e Chico Parlanti. Proprio quest’ultimo ha spiazzato il rapper con una domanda secca e diretta: “Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. Fedez, inizialmente sorpreso, ha risposto con sincerità: “Diciamo che si sono inannellate una serie di cose. A un certo punto è stato necessario dividersi. Non è stata una scelta facile”. Poi ha tenuto a specificate: “Non tutte le cose che senti dire sono vere. Molte delle cose che sono successe io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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