Federica Pellegrini ha trascorso una settimana dedicata alla figlia maggiore, condividendo sui social immagini e commenti affettuosi. La nuotatrice ha scritto che è stato incredibile vedere la bambina già così grande, forte, decisa e sognatrice. L’attenzione si è concentrata sulla figlia, forse per recuperare momenti di intimità dopo l’arrivo della sorellina, che potrebbe aver ridotto il tempo dedicato alla prima.

Viene il pensiero che da mamma abbia scelto di dedicare un po' di tempo soltanto alla figlia maggiore che si è sentita probabilmente messa in disparte con l'arrivo della sorellina. I neonati tendono ad assorbire il tempo dei genitori con orari ed esigenze che sono molto diversi da quelli dei bambini più grandi. In un post dello scorso due luglio la ex nuotatrice aveva raccontato i primi tre mesi della figlia minore e ancora prima aveva dato qualche dettaglio sulla primogenita che alternava fasi di totale amore per la sorellina e altre in cui si lasciava andare alle crisi di gelosia. In questo nuovo post c'è un video in cui madre e figlia si tuffano in piscina insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Federica Pellegrini e la settimana dedicata alla figlia maggiore: «È stato Incredibile vederti già così Grande, Forte, Decisa, Sognatrice»

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Federica Pellegrini mamma per la seconda volta, la foto sui social con Matteo Giunta: «Ciao Rachele»

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Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram alcuni scatti della vacanza trascorsa con la figlia Matilde. Nel post, l'ex campionessa di nuoto ha raccontato quanto fosse importante ritagliarsi del tempo da sole, esprimendo la gioia nel vedere la piccola cresce x.com

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