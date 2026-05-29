Una nuotatrice italiana ha pubblicato una foto in bikini, mostrando il corpo dopo il secondo parto. La foto è stata scattata in un ambiente all’aperto, con il mare sullo sfondo. La donna indossa un costume due pezzi e sorride, evidenziando la naturalezza del momento. La foto ha riscosso molte reazioni sui social media, con commenti che celebrano il suo aspetto e il cambiamento fisico. La pubblicazione segna il debutto del suo nuovo corpo in bikini dopo il secondo parto.

Con le temperature che iniziano a salire e i weekend fuori porta che profumano già di estate, le vip italiane non perdono tempo: i bikini sono già fuori dall’armadio. Con colori vitaminici, modelli sportivi e silhouette minimal, i social si stanno già trasformando in una vetrina delle tendenze beachwear che anticipano una lunga stagione. E tra le più belle c’è anche lei, la Divina. Federica Pellegrini ha scelto questo momento per regalarci il suo primo scatto in costume da neo mamma per la seconda volta, lanciando un bellissimo messaggio di cambiamento. Federica Pellegrini, il bikini fluo celebra il cambiamento. Un bikini arancio fluo caratterizzato da bordi fucsia, top a fascia con spalline regolabili e slip senza laccetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Pellegrini, primo bikini da mamma bis: così mostra la bellezza del cambiamento

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