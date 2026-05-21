Preparatevi al peggio Federica Pellegrini le parole dopo la nascita della seconda figlia Rachele

A poco più di un mese dalla nascita della sua seconda figlia, Federica Pellegrini ha condiviso pubblicamente le sue emozioni e impressioni, tornando a parlare senza filtri. La nuotatrice italiana ha esordito con un avvertimento diretto, dicendo: “Preparatevi al peggio”, riferendosi probabilmente alle sfide legate alla maternità. La Pellegrini si è mostrata sincera nel descrivere il suo stato d’animo e le sensazioni recenti, mantenendo il suo stile schietto e naturale.

A poco più di un mese dalla nascita della sua seconda figlia, Federica Pellegrini torna a raccontarsi senza filtri e lo fa come ha sempre fatto: con quella schiettezza che l’ha resa amatissima anche fuori dalla piscina. Dopo Matilde, arrivata nel 2024, la campionessa ha accolto la piccola Rachele, iniziando così una nuova fase della sua vita, molto più intensa e complessa di quanto si possa immaginare. E proprio a chi sta per vivere lo stesso passaggio, la “Divina” non usa mezzi termini. Il suo consiglio è diretto, quasi spiazzante, ma tremendamente sincero: “Preparatevi al peggio”. Parole che racchiudono un’esperienza reale, fatta di equilibri che saltano e nuove dinamiche che si impongono con forza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Federica Pellegrini mamma per la seconda volta: è nata Rachele

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