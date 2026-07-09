Un giornalista coinvolto in un procedimento giudiziario è stato eterodiretto da un faccendiere indagato. Le indagini rivelano rapporti stretti tra il professionista e l’indagato, con dettagli che suggeriscono un condizionamento nella conduzione del programma. La vicenda si intreccia con polemiche politiche, chiedendo chiarezza sulla possibile influenza esterna su trasmissioni di pubblico servizio. La procura prosegue le verifiche sui legami tra i due soggetti.

Il profilo giudiziario si intreccia con il caso politico-giornalistico. Il dossier Ranucci-Lavitola è tutt’altro che risolto. Di ora in ora spuntano particolari inquietanti sui rapporti tra i due, che restituiscono l’immagine di un giornalista molto condizionato dal faccendiere inquisito. Tra le ipotesi anche quella di un attentato falso per accreditare il conduttore di Report come vittima e aprirgli le porte della politica. Ranucci, sequestrati a Lavitola 3 cellulari, 2 pen drive e 7 scritti. Se Fratelli d’Italia prosegue il pressing per conoscere la verità sull’attacco dinamitardo (per il quale è stata messa alla gogna la destra di governo) i carabinieri sono al lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranucci eterodiretto da Lavitola, FdI: “Vogliamo la verità, è impensabile che una trasmissione Rai sia influenzata così”

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