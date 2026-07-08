Valter Lavitola si trova nella procura di Roma per essere ascoltato dal procuratore capo. È indagato con l’accusa di tentata strage e associazione mafiosa in relazione all’attentato dinamitardo avvenuto il 16 ottobre 2025. Secondo il suo legale, Lavitola e Sigfrido Ranucci sono amici stretti e il suo cliente sarebbe sconvolto dall’accaduto.

Valter Lavitola è in procura a Roma per essere ascoltato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. L’ex direttore del quotidiano L’Avanti è indagato con le accuse di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all’ attentato dinamitardo nei confronti di Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. Il legale di Lavitola: “Lui e Ranucci amici fraterni”. Lavitola, intercettato ieri da LaPresse mentre rientrava nella sua abitazione a Roma ( IL VIDEO ), non è entrato nel merito dell’inchiesta e delle accuse a suo carico nemmeno oggi al suo arrivo in procura. A parlare finora solo il suo legale, l’avvocato Sergio Cola, che ha affermato: “In questo momento per motivi di riservatezza non vi posso anticipare niente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Lavitola in procura a Roma, il legale: “Lui e Ranucci amici fraterni, è sconvolto”

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Attentato Ranucci,Lavitola intercettato:non parlo, ci vediamo quando esco

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