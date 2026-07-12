La Rai ha sospeso le repliche estive di Report, mentre gli inquirenti esaminano materiali sequestrati a casa di Valter Lavitola, tra cui sette manoscritti, tre telefonini e due pen drive. Fratelli d’Italia ha richiesto un’indagine interna sulla trasmissione e sul conduttore Ranucci. La decisione di sospendere le repliche arriva in un momento di approfondimenti sui contenuti e sui documenti sequestrati. La procura ha avviato verifiche sui materiali trovati durante le indagini.

Mentre gli inquirenti passano al vaglio i materiali sequestrati a casa di Valter Lavitola, tra cui sette manoscritti, tre telefonini e due pen drive, la Rai decide di sospendere la programmazione delle repliche estive di Report. La decisione, presa “a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico” ha suscitato l’indignazione di Ranucci che, tramite il proprio avvocato ha definito, la decisione come delle “vergognose congetture Il no alla messa in onda delle vecchie puntate di Report è arrivato a distanza di poche ore da un video pubblicato sui profili social del programma in cui Ranucci, annunciando proprio le repliche estive, lanciava la prossima stagione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - FdI chiede un’indagine interna su Report e Ranucci

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