Un gruppo di giovani di FdI ha criticato pubblicamente Ranucci e Lavitola, annunciando che presto potrebbero apparire in un servizio su Report, anche se non è ancora certo. Nel frattempo, circola una foto che li ritrae insieme. Separatamente, si parla di un possibile reboot italiano del film “Quasi Amici”, noto per aver influenzato il cinema e la cultura.

“Quasi Amici”, un film che ha fatto la storia del cinema e segnato l’immaginario collettivo. Un capolavoro che ora potrebbe vedere un reboot in salsa tutta italiana. A scherzarci su sono i giovani di Fratelli d’Italia che gestiscono l’account “Atreju”, dal nome dell’annuale festa del partito. I protagonisti sono ormai noti: il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il faccendiere Valter Lavitola, accusato di essere il mandante dell’attentato nei confronti del giornalista. La drammatica ironia sta nel fatto che i due si conoscono assai bene, tanto che Ranucci ha descritto Lavitola come uno dei suoi migliori amici. Da qui l’intrigo che ha ispirato la card ironica postata sugli account social di Atreju. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci e Lavitola, l'affondo dei giovani di FdI: "Presto su Report... o forse no", e questa foto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, il giornalista sotto choc: “Lavitola è un amico, non ci posso credere”. Intanto Fdi lancia l’ennesima campagna social contro il conduttore di ReportUn ordigno è stato trovato sotto l’abitazione del giornalista Ranucci, che si è detto sconvolto.

Corsini (Rai): «Su Lavitola Ranucci dovrà chiarire. Vicenda inquietante, se avessero usato il metodo Report sarebbero già al gabbio»Il direttore degli Approfondimenti Rai ha detto che Ranucci, conduttore di Report, dovrà chiarire su una vicenda considerata inquietante.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, il legale di Lavitola: Lui è sconvolto, con Sigfrido sono amici fraterni; Ranucci: Convinto dell'innocenza di Lavitola, non ci avrebbe fatto del male; Ranucci, così l’intermediario di Lavitola ha commissionato l’attentato; L'imprenditore Valter Lavitola è indagato come mandante per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.

Attentato a Ranucci, Bobo Craxi a Open: Mi angoscia l'idea che c'entri Lavitola. E il dipendente coinvolto io non l'ho mai visto - L'intervista x.com

Difensore Lavitola, 'lui è sconvolto, è amico di Ranucci' reddit

Attentato contro Ranucci, Lavitola: Non c’entro nulla. Ero lì per andare a trovarloNon ha il piglio sicuro degli ultimi anni, Valter Lavitola. Quando arriva in procura a Roma, per essere interrogato e difendersi dall'accusa di avere architettato l'attentato ... ilmessaggero.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, Lavitola respinge le accuse: Non sono stato ioLavitola nega ogni responsabilità nell'attentato al conduttore di Report e definisce incompatibile con le accuse il rapporto di amicizia che lo lega a Ranucci. notizie.it