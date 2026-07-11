Un giocatore di grande stazza con due carte da cinque stelle si è unito alla Premier League. Si tratta di Igor Thiago “Phenoms”, che arriva con un ruolo da attaccante in una nuova modalità di gioco. L’aggiornamento delle 19:00 nei menu di Ultimate Team introduce una Sfida Creazione Rosa dedicata a chi cerca un reparto offensivo potente, con caratteristiche di forza e determinazione.

Un gigante d’area con il doppio 5 stelle: Igor Thiago “Phenoms” sbarca in Premier League. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team arricchisce la neonata campagna Festival del calcio: Phenoms con una Sfida Creazione Rosa dedicata a chi cerca chili, centimetri e cattiveria agonistica nel reparto offensivo. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la SBC di Igor Thiago, il possente centravanti brasiliano del Brentford, che si presenta con una versione speciale da 95 di OVR decisamente intrigante per le rose basate sulla Premier League. Ci troviamo di fronte a un finalizzatore puro, un vero e proprio “carro armato” capace di demolire fisicamente le difese avversarie grazie a un clamoroso 96 alla voce Fisico, senza però rinunciare alla qualità palla al piede. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, carro armato in attacco: c’è Igor Thiago Phenoms

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FC 26, gioiello a ore 19: arriva Kenan Y?ld?z PhenomsAlle 19:00, nel menu di Ultimate Team, arriva Kenan Yildiz “Phenoms”, con una valutazione di cinque stelle.

Yamal e João Neves guidano i Phenoms su FC 26: tutte le novità della promoYamal e João Neves sono i protagonisti principali della promo “Phenoms” su FIFA Ultimate Team.