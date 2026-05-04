Atta piace al Napoli ma il prezzo spaventa

Da forzazzurri.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli manifesta interesse per il centrocampista Arthur Atta, ma i costi definiti dall'Atalanta hanno frenato le trattative. La società partenopea sta valutando la possibilità di un eventuale affare, mentre il club bergamasco resta fermo sulla richiesta economica. Le parti sono in contatto, ma non ci sono ancora sviluppi concreti sulla trattativa. La situazione rimane in stand-by, con il club campano che monitora l’evoluzione della situazione.

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Arthur Atta. Il centrocampista dell’Udinese piace molto. Ma il problema, in questo momento, è soprattutto economico. La valutazione fatta dal club friulano viene considerata molto alta. E rischia di complicare una trattativa che, sul piano tecnico, stuzzica parecchio la dirigenza azzurra. L’Udinese, infatti, valuta Atta intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante. Forse troppo alta per trasformare subito l’interesse in un affondo concreto. Anche perché sul giocatore c’è movimento. E la concorrenza non manca. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Il Napoli, però, può provare a giocarsi una carta precisa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

atta piace al napoli ma il prezzo spaventa
© Forzazzurri.net - Atta piace al Napoli, ma il prezzo spaventa

Notizie correlate

Kean al top con la Nazionale: quella big prova a strapparlo alla Fiorentina, ma il prezzo spaventa. Quanto vale oggi l’ex Juvedi Redazione JuventusNews24Kean al top, il Milan studia l’inserimento di giovani talenti per abbassare le altissime pretese economiche fissate dalla...

Leggi anche: Elmas verso il ritorno al Lipsia, Napoli su Atta

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Napoli, con la Champions blindata si studia il colpo Atta. L'Udinese chiede 40 milioni; Calciomercato Napoli, Zeballos e Atta: gli azzurri accelerano; Atta in pole position, si seguono anche Joao Gomes e Rios per il centrocampo; Napoli, Richard Rios come sostituto di Anguissa: ma ci sono altri due nomi per il centrocampo.

atta piace al napoliAtta-Napoli, il prezzo è già choc: Lucca nell'affare per avere uno sconto?Arthur Atta piace tanto al Napoli ma costa già tanto, troppo. Prezzo choc, si parla di 40 milioni: questa la valutazione fatta dall'Udinese, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi ... tuttonapoli.net

atta piace al napoliAtta-Napoli, quanto ha chiesto l'Udinese per cederlo. Lucca può essere decisivo per uno scontoCalciomercato Napoli - Arthur Atta è entrato ufficialmente nel mirino del Napoli. Lo si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che svela anche il prezzo che l'Udinese chiede per ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.