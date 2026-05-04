Atta piace al Napoli ma il prezzo spaventa

Il Napoli manifesta interesse per il centrocampista Arthur Atta, ma i costi definiti dall'Atalanta hanno frenato le trattative. La società partenopea sta valutando la possibilità di un eventuale affare, mentre il club bergamasco resta fermo sulla richiesta economica. Le parti sono in contatto, ma non ci sono ancora sviluppi concreti sulla trattativa. La situazione rimane in stand-by, con il club campano che monitora l’evoluzione della situazione.

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Arthur Atta. Il centrocampista dell’Udinese piace molto. Ma il problema, in questo momento, è soprattutto economico. La valutazione fatta dal club friulano viene considerata molto alta. E rischia di complicare una trattativa che, sul piano tecnico, stuzzica parecchio la dirigenza azzurra. L’Udinese, infatti, valuta Atta intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante. Forse troppo alta per trasformare subito l’interesse in un affondo concreto. Anche perché sul giocatore c’è movimento. E la concorrenza non manca. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Il Napoli, però, può provare a giocarsi una carta precisa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Atta piace al Napoli, ma il prezzo spaventa Notizie correlate Kean al top con la Nazionale: quella big prova a strapparlo alla Fiorentina, ma il prezzo spaventa. Quanto vale oggi l’ex Juvedi Redazione JuventusNews24Kean al top, il Milan studia l’inserimento di giovani talenti per abbassare le altissime pretese economiche fissate dalla... Leggi anche: Elmas verso il ritorno al Lipsia, Napoli su Atta Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, con la Champions blindata si studia il colpo Atta. L'Udinese chiede 40 milioni; Calciomercato Napoli, Zeballos e Atta: gli azzurri accelerano; Atta in pole position, si seguono anche Joao Gomes e Rios per il centrocampo; Napoli, Richard Rios come sostituto di Anguissa: ma ci sono altri due nomi per il centrocampo. Atta-Napoli, il prezzo è già choc: Lucca nell'affare per avere uno sconto?Arthur Atta piace tanto al Napoli ma costa già tanto, troppo. Prezzo choc, si parla di 40 milioni: questa la valutazione fatta dall'Udinese, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi ... tuttonapoli.net Atta-Napoli, quanto ha chiesto l'Udinese per cederlo. Lucca può essere decisivo per uno scontoCalciomercato Napoli - Arthur Atta è entrato ufficialmente nel mirino del Napoli. Lo si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che svela anche il prezzo che l'Udinese chiede per ... msn.com Arthur #Atta piace al @SSCNapoli: dopo Lucca, #DeLaurentiis potrebbe tornare a fare affari con l' @Udinese_1896. Gli ottimi rapporti tra il presidente azzurro e la dirigenza bianconera potrebbero portare ad altre operazioni di #mercato: l'asse che unisc x.com Non mi stupisce il fatto che Arthur Atta piaccia al Napoli: piace a molte squadre, compresa quella partenopea. La mia perplessità sta nel fatto che, purtroppo, non sempre gli affari con l'Udinese sono andati a buon fine, anzi. Se andiamo a vedere la storia dei tr - facebook.com facebook