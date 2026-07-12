Un raduno illegale di automobili e motociclette si è svolto sul Garda, coinvolgendo numerosi stranieri che hanno praticato drift, sgommate e corse pericolose in parcheggi di centri commerciali e fiere. L’evento ha causato disagio ai residenti e ha coinvolto anche alcuni sindaci dei Comuni interessati. La polizia ha intervenuto per interrompere le attività e identificare i partecipanti. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o misure adottate.

Brescia- Fast and furious sul Garda, dove a essere ‘furiosi’ non sono soltanto gli automobilisti e i motociclisti che si sono scatenati in drift, sgommate e corse pericolose nei parcheggi di centri commerciali e fiere, ma anche i residenti e qualche sindaco dei Comuni coinvolti. Sono state notti di caos quelle tra il 10 e l’11 luglio tra Mazzano, Lonato, Desenzano e Montichiari, dove migliaia di persone si sono date appuntamento per il Gardasee Illegal Night, raduno itinerante di auto e moto truccate pubblicizzato attraverso i social. All’origine ci sarebbe il Southern Gardasee, il raduno statico e autorizzato organizzato in una villa a Monzambano, nel Mantovano, che richiama ogni anno migliaia di appassionati, soprattutto tedeschi e austriaci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fast and Furious sul Garda: come è nato il mega raduno illegale di stranieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

he exiled his true love to satisfy his rage, now his heart is burning with pure regret! too late

Notizie e thread social correlati

Tarvisio come “Fast and Furious”: maxi raduno abusivo con oltre mille autoNella notte, a Tarvisio, si è svolto un raduno non autorizzato con oltre mille auto.

Fast&Furious sulle colline dell’Oltrepò Pavese, gara illegale tra 7 auto: patenti ritirate e 3 mezzi confiscatiSabato pomeriggio sulle colline dell'Oltrepò Pavese, sette auto hanno partecipato a una gara di velocità non autorizzata.

Temi più discussi: Fast Forever, il dietro le quinte di Vin Diesel sul nuovo film di Fast & Furious; LEGO Speed Champions Toyota Supra di Fast & Furious: uscito da due mesi ed è già al minimo storico; Fast & Furious 11 al via, Vin Diesel dal set: Sarà un finale straordinario; Fast & Furious 11 entra in produzione: Vin Diesel aggiorna i fan sul finale della saga.

La saga di Fast & Furious da 7,5 miliardi arriva su Netflix con Vin DieselÈ sorprendente pensare che oggi la saga di Fast & Furious conti ben 11 film — incluso lo spin-off — con Vin Diesel protagonista nella maggior parte ... gamingpark.it

Cesena Fiera invasa dalla cultura JDM: in duemila per Sung Kang, la star di Fast & Furious x.com

Fast Forever, il dietro le quinte di Vin Diesel sul nuovo film di Fast & FuriousSono sul set. Tutti stanno lavorando sodo. Ci sono troupe incredibili al lavoro. Vin Diesel ha pubblicato su Instagram un video che mostra il dietro le quinte del film Fast Forever, l’undicesimo e u ... tg24.sky.it