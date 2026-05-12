Fast&Furious sulle colline dell'Oltrepò Pavese gara illegale tra 7 auto | patenti ritirate e 3 mezzi confiscati

Sabato pomeriggio sulle colline dell'Oltrepò Pavese, sette auto hanno partecipato a una gara di velocità non autorizzata. I carabinieri di Stradella sono intervenuti durante l'evento e hanno ritirato sette patenti di guida, oltre a confiscare tre veicoli. L'episodio si è verificato in un'area frequentata abitualmente per attività all'aperto, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Nessun incidente è stato segnalato in questa occasione.

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