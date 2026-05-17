Tarvisio come Fast and Furious | maxi raduno abusivo con oltre mille auto

Nella notte, a Tarvisio, si è svolto un raduno non autorizzato con oltre mille auto. Numerose vetture sportive sono state viste sfrecciare, accompagnate dai rumori dei motori e da luci insolite. Sul web sono stati condivisi numerosi video che mostrano le auto in movimento e le manovre di sgommate. La presenza di un grande numero di veicoli e di riprese condivise sui social ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

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