Tarvisio come Fast and Furious | maxi raduno abusivo con oltre mille auto
Nella notte, a Tarvisio, si è svolto un raduno non autorizzato con oltre mille auto. Numerose vetture sportive sono state viste sfrecciare, accompagnate dai rumori dei motori e da luci insolite. Sul web sono stati condivisi numerosi video che mostrano le auto in movimento e le manovre di sgommate. La presenza di un grande numero di veicoli e di riprese condivise sui social ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.
Vetture sportive, rombo dei motori, luci insolite nella notte, suono di sgommate e decine di video comparsi sui social nel giro di poche ore. È quanto accaduto nella serata di sabato 16 maggio a Tarvisio, dove le forze dell’ordine sono intervenute per un maxi-raduno automobilistico abusivo che ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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