La Giunta regionale della Campania ha approvato lo schema dell’Accordo integrativo regionale, che stabilisce le modalità di attuazione della farmacia dei servizi nelle farmacie convenzionate. L’avvio del nuovo modello è previsto a partire da settembre. La decisione coinvolge le farmacie del territorio, che adotteranno le nuove modalità operative definite dall’accordo. La firma dell’intesa permette di avviare le procedure per l’implementazione del servizio.

La Campania si prepara a dare il via alla farmacia dei servizi. La Giunta regionale ha approvato lo schema dell’Accordo integrativo regionale (Air), il documento che definirà le modalità di attuazione del nuovo modello nelle farmacie convenzionate del territorio. L’intesa, che sarà sottoscritta dalla Regione insieme a Federfarma e Assofarm, entrerà in vigore dal 1° settembre 2026 e punta a rafforzare il ruolo delle farmacie come presidi sanitari di prossimità, con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi ai cittadini e contribuire a ridurre il carico sulle strutture ospedaliere. Il provvedimento individua le attività che potranno essere erogate nell’ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Farmacia dei servizi, la Campania approva l’accordo: via al nuovo modello da settembre

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