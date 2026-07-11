Il Governo della Catalogna ha approvato un bando di gara per la creazione di una “cloud sovrana” destinata a gestire i dati dei servizi pubblici. L’investimento complessivo previsto è di 481 milioni di euro. Lo scopo è sostituire i provider esteri, in particolare statunitensi e cinesi, con una piattaforma pubblica di gestione dei dati. La nuova infrastruttura mira a garantire maggiore autonomia e sicurezza nell’amministrazione delle informazioni strategiche.

Il Consiglio esecutivo del Governo catalano ha approvato il bando di gara per una “nuvola pubblica sovrana” pionieristica in Spagna, destinata a custodire i dati strategici dell’amministrazione. L’infrastruttura permetterà alla comunità autonoma di guadagnare “autonomia digitale” senza dover dipendere da Stati Uniti o Cina per la conservazione di queste informazioni. Il conseller de la Presidència (l’equivalente del ministro della Presidenza), Albert Dalmau, ha dichiarato ai giornalisti che “la Catalogna ha voluto fare un passo avanti” in materia di sicurezza, per “proteggere i dati usati nei servizi pubblici”. L’ Esecutivo catalano ha così deciso di mobilitare 481 milioni di euro nei prossimi otto anni per sviluppare l’infrastruttura, che secondo Dalmau dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Catalogna approva la “cloud sovrana” per i dati dei servizi pubblici: investiti 481 milioni per liberarsi dei provider di Usa e Cina

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