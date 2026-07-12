Fare il bene senza aver bisogno di misurarne subito i frutti perché i semi hanno tempi che noi non conosciamo
Gesù si sedette su una barca vicino alla riva mentre una grande folla si radunava sulla spiaggia. Questo episodio, tratto dal Vangelo di Matteo, descrive il momento in cui Gesù si rivolge alle persone ascoltando dalla sponda del mare. La scena mostra come Gesù si sia posizionato per parlare alla folla, in un contesto in cui le persone erano riunite attorno a lui, ascoltando le sue parole.
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,1-23 Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: “Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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