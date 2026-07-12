Fare il bene senza aver bisogno di misurarne subito i frutti perché i semi hanno tempi che noi non conosciamo

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,1-23 Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: “Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubThe master hired a servant, but he got a literary prodigy.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: M'illumino di Teatro a Garbatella 2026 «La donna è nobile», «Che gelida Marina»: perché tutti conosciamo l'opera senza saperlo?

«Ho due figli adulti: vorrei che non mi cercassero quando hanno bisogno, che non avessero bisogno dei miei soldi. Sono un mostro?». Risponde Elena Di CioccioUna madre si interroga sulla propria relazione con i figli adulti, chiedendosi se sia sbagliato desiderare che non la contattino solo in caso di...

Temi più discussi: Se l’ambizione a scrivere bene è la vera sfida all’Ia; La regola svedese che ti insegna a non fare di più, ma a fare meglio; Redditi, consumi, lavoro, Borsa, Btp. Non solo numeri da box: l’Italia cresce senza fare rumore; Bruzzone: Un genitore deve crescere una persona capace di stare nel mondo senza pretendere di devastarlo ogni volta che qualcosa non va come vuole.

Il pareo sta bene sia indosso a lui che a lei. Perché è la tendenza senza genere che piace a tutti x.com

Le migliori attività fisiche da fare in vacanza senza palestraNiente palestra e niente orari: solo il corpo che si muove libero. Scopriamo le attività fisiche migliori da fare in vacanza tra sport e divertimento. gazzetta.it

Udinese, Runjaic: Non vogliamo andare a Roma da turisti, possiamo fare bene anche senza Davis11.50 - L'Udinese affronterà lunedì alle ore 20:45 la Lazio allo Stadio Olimpico per la trentaquattresima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione ... tuttomercatoweb.com