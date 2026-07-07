Quante persone hanno canticchiato almeno una volta «La donna è mobile», «Nessun dorma» o il brindisi della Traviata senza aver mai visto un'opera? E quante hanno trasformato quei versi in qualcosa di completamente diverso, facendo diventare «La donna è mobile» una improbabile «donna nobile» o «Che gelida manina» una più familiare «Che gelida Marina»? Da questo gioco di equivoci nasce «Nessun Morda!», uno spettacolo che porta learie del melodramma fuori dal teatro e nel cuore della città, trasformando la piazza in un luogo di scoperta e partecipazione. A guidare il pubblico saranno Gioia Salvatori, attrice, autrice RaiRadio3 e Maurizio Rippa, attore e cantante di musica barocca. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - M'illumino di Teatro a Garbatella 2026 «La donna è nobile», «Che gelida Marina»: perché tutti conosciamo l'opera senza saperlo?

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