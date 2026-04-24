Una madre si interroga sulla propria relazione con i figli adulti, chiedendosi se sia sbagliato desiderare che non la contattino solo in caso di bisogno e che non abbiano bisogno del suo denaro. La conversazione prosegue con un intervento di Elena Di Cioccio, mentre si affronta il tema delle difficoltà di genitori e figli che, vicini ai trent’anni, non trovano ancora la propria autonomia e impattano sulle risorse familiari.

Se siete appena arrivati, questo è uno spazio libero di confronto: un luogo dove trovano ascolto tutti i segreti, anche quelli più inconfessabili, che ogni settimana arrivano in forma anonima alla nostra stanza rossa che non dorme mai. Io sono Elena Di Cioccio, 51 anni: attrice, scrittrice, comica, viaggiatrice, cuoca e voce radiofonica del weekend di Rai Radio Due. Ho un cane femmina che si chiama Regina e, al momento, sono single. Così sapete con chi state parlando. Perché scrivo questa rubrica? Qualche anno fa, con un libro e un coming out in TV, ho dato in pasto al mondo la mia storia: persona HIV+, nascosta per più di vent’anni per vergogna.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho due figli adulti: vorrei che non mi cercassero quando hanno bisogno, che non avessero bisogno dei miei soldi. Sono un mostro?». Risponde Elena Di Cioccio

Perchè non si fanno più figli La verità che nessuno vi dice

Notizie correlate

Leggi anche: «Mi sono appassionato al percorso di transizione di una ragazza e la sostengo economicamente. È come se l'avessi in affido. So che mia moglie non capirebbe e le persone a me più vicine penserebbero che ho secondi fini». Risponde Elena Di Cioccio

«Per lei ho stravolto la mia vita. Non mi capacitavo che potesse stare con una come me. Mi ha lasciata, ma rifarei tutto». Risponde Elena Di CioccioNon lo faccio spesso, riprendere una lettera pubblicata qualche settimana prima: di solito vado in senso cronologico.