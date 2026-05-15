Colpo grosso nella notte | fanno esplodere bancomat e fuggono con il bottino

Nella notte, intorno alle 3.45, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un bancomat situato in Piazza Atella a Frattaminore. L’esplosione ha causato danni alla macchina e ha permesso ai responsabili di sottrarre il denaro contenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno avviato le indagini. Non sono stati segnalati feriti durante l’episodio. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cerca di identificare i responsabili.

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