Colpo grosso nella notte | fanno esplodere bancomat e fuggono con il bottino

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, intorno alle 3.45, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un bancomat situato in Piazza Atella a Frattaminore. L’esplosione ha causato danni alla macchina e ha permesso ai responsabili di sottrarre il denaro contenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno avviato le indagini. Non sono stati segnalati feriti durante l’episodio. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cerca di identificare i responsabili.

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Nella notte, verso le 3.45, i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in Piazza Atella a Frattaminore per l’esplosione dell’ATM della Banca BPER. Alcuni uomini travisati avrebbero fatto esplodere lo sportello e portato via denaro ancora da quantificare. I malviventi sarebbero poi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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