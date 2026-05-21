Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, un tentativo di furto ha coinvolto uno sportello bancomat in una filiale bancaria situata in via Garibaldi a Fino Mornasco, in provincia di Como. I ladri hanno fatto esplodere il dispositivo, portando via il denaro contenuto. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, ma al momento non sono stati ancora individuati i responsabili. La zona è stata successivamente messa sotto controllo per ulteriori verifiche.

Fino Mornasco (Como), 21 maggio 2026 – Esplosione questa notte a Fino Mornasco (in provincia di Como), allo sportello bancomat della filiale della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, in via Garibaldi. I vigili del fuoco del comando di Como, sono intervenuti verso le 3, pochi minuti dopo l'assalto, avvenuto con una carica esplosiva. Le indagini dei carabinieri. Non si è verificato un incendio, ma i danni materiali alla filiale sono apparsi fin da subito evidenti. Carabinieri in posto per acquisire i mmagini di videosorveglianza e cercare di ricostruire il numero di persone e l'auto con cui sono arrivati e fuggiti. Al momento non si hanno notizie del bottino, in attesa che la banca faccia i conti degli ammanchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto a Fino Mornasco: ladri fanno esplodere il bancomat della Bcc e scappano col bottino

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