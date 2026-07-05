Il vescovo emerito Adriano Caprioli è deceduto tra venerdì e sabato all’età di 90 anni presso l’ospedale Santa Maria Nuova. Ha guidato la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla per 14 anni. È stato ricordato come il “vescovo delle tre D”. La diocesi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa.

di Giuseppe Adriano Rossi La diocesi di Reggio Emilia-Guastalla piange il vescovo emerito Adriano Caprioli, spentosi all’arcispedale Santa Maria Nuova nella fra venerdì e sabato all’età di 90 anni. Quest’anno ha raggiunto i 67 anni di sacerdozio e i 28 anni di episcopato. Risiedeva nella parrocchia di Santa Teresa, in centro storico, assistito amorevolmente dal parroco don Luca Grassi, che aveva ordinato presbitero il 14 maggio 2005. Monsignor Adriano Caprioli era nato a Solbiate Olona (Varese) il 16 maggio 1936. Il 28 giugno 1959 riceveva nel duomo di Milano per l’imposizione delle mani dell’allora cardinale arcivescovo Giovanni Battista Montini, ora San Paolo VI papa, il presbiterato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Addio a monsignor Caprioli. Guidò la diocesi per 14 anni. Fu il vescovo delle tre ’D’Contraddistinto da discrezione, disponibilità, delicatezza. Domani i funerali in Cattedrale. Si è spento in ospedale all’età di 90 anni. È stato sempre vicino ai giovani e alle missioni. . ilrestodelcarlino.it

È morto monsignor Adriano Caprioli, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla. Aveva 90 anni. Nato a Solbiate Olona il 16 maggio 1936, è deceduto oggi, sabato 4 luglio, a Reggio Emilia. x.com

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