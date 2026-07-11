Dopo la vittoria della Spagna contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026, Keyne Yamal, fratellino di un calciatore noto, ha attirato l’attenzione con una linguaccia rivolta ai rivali, diventando protagonista sui social. Yamal ha riferito di aver ricevuto una telefonata prima dell’azione, in cui gli è stato detto che avrebbe fatto quel gesto. La scena ha rapidamente fatto il giro del web e si è diffusa sui social network.

Altro che Lamine. A prendersi la scena dopo la vittoria della Spagna contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026, è stato Keyne Yamal, fratellino della stella del Barcellona e della nazionale spagnola, diventato ormai un personaggio social che continua a fare il giro del web. Al termine del successo per 2-1 contro il Belgio, che ha regalato agli iberici la qualificazione alle semifinali, a conquistare il pubblico è stato infatti il fratellino del fuoriclasse del Barcellona. Al fischio finale si è visto Yamal sorridere indicando gli spalti dove erano presenti i familiari e i tifosi arrivati per sostenerlo. Le telecamere hanno a quel punto inquadrato il piccolo Keyne, quattro anni, immortalato mentre esultava con entusiasmo, gridava e tirava fuori la lingua in modo scherzoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che Lamine, la vera star del Mondiale è Keyne Yamal: la linguaccia virale contro il Belgio. “Mi ha chiamato e mi ha detto che l’avrebbe fatto”

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