Fabrizio Cacciatore | Hanno messo in giro voci cattive su di me Dopo il calcio ho fatto lavori assurdi

Fabrizio Cacciatore ha dichiarato di aver subito voci diffamatorie su di sé, dopo aver lasciato il calcio. Ha spiegato di aver svolto lavori diversi rispetto all’attività sportiva, definendoli “assurdi”. In un’intervista ha anche ricordato un episodio con un arbitro, riferendo che si legò al dito il suo gesto delle manette durante una partita. Cacciatore ha parlato delle difficoltà vissute nel periodo successivo al ritiro dal calcio professionistico.

Fabrizio Cacciatore si racconta a Fanpage.it. La vita di un calciatore, in campo e fuori, quello che succede dopo il ritiro, lontano dai cliché dei giocatori milionari, e gli aneddoti da spogliatoio: "L'arbitro Maresca si legò al dito il mio gesto delle manette. Cassano voleva accorciare gli allenamenti per vedere Uomini e Donne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CACCIATORE SUL CHIEVO: L'esonero Se mi avessero dato tempo...

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