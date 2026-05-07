Pamela Anderson racconta come è diventata un'attivista animalista | Ho fermato mio padre che era un cacciatore

Durante il Global Fashion Summit a Copenaghen, l'attrice ha condiviso che la sua passione per la tutela degli animali è iniziata in tenera età, quando ha fermato suo padre, che praticava la caccia. Ha spiegato di aver scelto di impegnarsi in questa causa dopo aver scoperto le attività venatorie del genitore. La partecipazione all'evento si è concentrata sui temi della sostenibilità nell'industria della moda, senza approfondire altri aspetti della sua vita personale.

L'attrice, ospite al Global Fashion summit, un evento annuale che si svolge a Copenaghen dedicato alla sostenibilità nell'industria della moda, ha raccontato di essere diventata attivista da quando era molto piccola dopo aver scoperto che il padre era un cacciatore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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