Uomini e Donne le prime parole di Ciro Solimeno dopo la scelta | Ho letto cose che mi hanno fatto male

Ciro Solimeno ha commentato sui social la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Ha detto di aver letto commenti che lo hanno ferito e ha espresso sentimenti contrastanti. Accanto alla notizia del suo nuovo rapporto con Elisa Isoardi, ha condiviso l’amarezza per gli attacchi personali ricevuti durante il programma. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli riguardo alle sue parole.

Ciro Solimeno torna sui social dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Accanto alla gioia per il nuovo amore per Elisa Isoardi, il campano non ha nascosto l'amarezza per gli attacchi personali ricevuti durante i mesi in studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Le parole di Ciro dopo la discussione con Martina

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