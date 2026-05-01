Madonie | Giuseppe Giampapa eletto nuovo mini presidente del Parco

In una recente assegnazione, Giuseppe Giampapa, residente a Polizzi Generosa, è stato eletto come nuovo mini presidente del Parco delle Madonie. La sua nomina riguarda la gestione temporanea del parco, mantenendo l'incarico fino alla prossima fase di nomina ufficiale. Tra le attività previste per la ventiseiesima edizione del progetto, si segnala un convegno itinerante che si svolgerà a Castellana Sicula nel mese di maggio.

? Cosa sapere Giuseppe Giampapa di Polizzi Generosa eletto mini presidente del Parco delle Madonie.. Il progetto ventiseimmesima edizione prevede un convegno itinerante a Castellana Sicula in maggio.. Giuseppe Giampapa, studente dell’Istituto Comprensivo Castellana S. – Polizzi G. – Alimena di Polizzi Generosa, è stato eletto nuovo mini presidente del Parco delle Madonie durante una cerimonia tenutasi nell’aula del consiglio del Parco. L’evento ha la partecipazione dei mini sindaci provenienti dai vari comuni che compongono l’area protetta, accompagnati dai rispettivi referenti d’Istituto. La seduta è stata presieduta da Giuseppe Ferrarello, figura di riferimento per il Madonie Unesco Global Geopark.🔗 Leggi su Ameve.eu

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