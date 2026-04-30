Giuseppe Giampapa eletto nuovo mini presidente del Parco delle Madonie

Giuseppe Giampapa è stato eletto come nuovo mini presidente del Parco delle Madonie durante una cerimonia che si è svolta nell’aula del consiglio del parco. Alla presenza dei mini sindaci dei comuni appartenenti all’area protetta e dei loro referenti scolastici, si è svolta la riunione ufficiale. La dirigente della scuola capofila ha partecipato all’evento, che ha visto la nomina ufficiale di Giampapa.

Giuseppe Giampapa è il nuovo eletto nuovo mini presidente del Parco delle Madonie. La cerimonia si è svolta nell'aula del consiglio del Parco delle Madonie alla presenza dei mini sindaci dei comuni del Parco, accompagnati dai rispettivi referenti d’Istituto, dalla dirigente della scuola capofila.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm: eletto per acclamazione Leggi anche: Eletto Giuseppe Tango, chi è il nuovo presidente dell’Anm