Aleksandar Stankovic ha ufficialmente ripreso a giocare con l’Inter, tornando dopo un periodo lontano. La sua presenza è stata accompagnata da dichiarazioni in cui ha espresso il desiderio di giocare a San Siro. Durante l’intervista, ha parlato del rapporto con i compagni di squadra, Chivu e Dimarco, e ha condiviso aspetti della sua vita familiare. La sua seconda esperienza con la squadra nerazzurra è iniziata ufficialmente.

di Alberto Petrosilli Stankovic racconta le emozioni del ritorno in nerazzurro e il rapporto con Chivu, Dimarco e la famiglia: le sue dichiarazioni. È iniziata ufficialmente la seconda avventura di Aleksandar Stankovi? con la maglia dell’ Inter. Dopo l’importante esperienza vissuta al Club Brugge, il centrocampista classe 2005 è tornato in nerazzurro con entusiasmo e ambizione. Nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il giovane talento ha ripercorso le tappe della sua crescita, parlando del legame speciale con l’Inter, dell’influenza di Cristian Chivu, dell’eredità lasciata dal padre Dejan Stankovi? e dell’emozione di poter finalmente indossare la maglia della Prima Squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic torna a casa: «Il mio sogno era giocare a San Siro»

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