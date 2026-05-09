Nel corso del format social “Off the pitch”, trasmesso in diretta sulla piattaforma FanFest dal club, Davide Bartesaghi ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza con il Milan. L’intervista si è concentrata sui ricordi legati al club e sui momenti della sua crescita, con un riferimento particolare a come il suo rapporto con la squadra sia iniziato fin da bambino, guardando le partite con il padre.

Intervistato nel corso del format social “ Off the pitch “, trasmesso in diretta dal Milan sulla piattaforma FanFest, Davide Bartesaghi ha parlato della sua esperienza al Milan fino a questo momento e di tutti i ricordi che lo legano al mondo rossonero. La passione per il Milan e i successi del passato. Come avviene in molti casi, l’amore per il diavolo è nato grazie al padre: “Guardavamo le partite insieme e per me è stato impossibile non innamorarmi di questa squadra”. Data la presenza di Serginho durante l’intervista, fornendo così un confronto generazionale, Bartesaghi ha espresso la sua opinione sul Milan degli anni d’oro, capace di conquistare innumerevoli successi sotto la presidenza Berlusconi: “Nonostante abbia iniziato a seguire il Milan più tardi, so che era una squadra piena di campioni.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Bartesaghi ed un sogno diventato realtà: “Sono cresciuto guardando il Milan con mio papà”

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