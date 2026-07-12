Il presidente del CONI ha deciso di affidare la gestione della nazionale a Paolo Maldini e Leonardo. Questa scelta ha sorpreso molti nel mondo del calcio. Costacurta ha commentato che la decisione di Maldini rappresenta la scelta più importante rispetto a quella del commissario tecnico. La nomina di Maldini e Leonardo è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Tutto il mondo azzurro è rimasto sorpreso dalle decisioni di Malagò. Il presidente del CONI, infatti, ha deciso di affidare la gestione della nazionale a Paolo Maldini e Leonardo. Questa scelta ha incassato anche la benedizione di chi conosce benissimo la coppia rossonera: stiamo parlando di Alessandro Costacurta. L'ex difensore del Milan, ad oggi opinionista su Sky Sport, ha voluto commentare con tanto entusiasmo il ritorno operativo delle due leggende rossonere, sottolineando l'impatto che questa mossa avrà sull'intero calcio italiano. Milan, Costacurta su Maldini: "Bella notizia per il calcio". Costacurta non ho usato giri di parole per definire l'importanza del rientro in pista di Maldini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Costacurta: "Maldini? E' la scelta più importante rispetto a quella del CT"

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