Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e attualmente opinionista, ha commentato la situazione della squadra rossonera. Secondo lui, il Milan mostra segnali di fatica nel momento decisivo della stagione e ha criticato la decisione di allontanare Maldini, sottolineando un grave errore di gestione. La squadra di Massimiliano Allegri è in difficoltà da circa due mesi, sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati.

Il Milan di Massimiliano Allegri è crollato, ieri sera a 'San Siro', al cospetto dell'Atalanta di Raffaele Palladino. Una sconfitta, 2-3, valsa l'aggancio in classifica della Roma al quarto posto e una lotta per la qualificazione in Champions League che si è riaperta totalmente, visti i due mesi orribili del Diavolo. In sette partite, ben cinque sconfitte per il Milan di Allegri e soltanto quattro punti conquistati: dalla lotta Scudetto con l'Inter al rischio di scivolare in Europa League, dunque, il passo può essere davvero breve. Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato nel post-partita di Milan-Atalanta fornendo la sua chiave di lettura sul momento nero del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Costacurta: “Milan, fiato corto nel momento più importante della stagione. Che errore cacciare Maldini”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il Milan si butta via nel momento più importante: altro che rimonta, addio scudettoRoma, 15 marzo 2026 – Allegri era stato chiaro fin dalla vigilia, rispedendo al mittente i “se“, i “magari“ e tutto il carrozzone delle ipotesi.

Milan, Costacurta: “Il momento più bello della carriera? La vittoria di Barcellona”Alessandro Costacurta, storico ex calciatore del Milan, è stato ospite del podcast "One More Time".

Argomenti più discussi: Costacurta: Occhio, il Milan non è più lucido. Adesso è col fiato corto nel momento cruciale della stagione; Di Canio fotografa il crollo del Milan: Zero identità, zero entusiasmo, zero personalità; Di Canio duro sul Milan: Zero identità, zero entusiasmo, zero personalità. San Siro è troppo per tanti giocatori; L'analisi di Costacurta: Il Milan è arrivato col fiato corto al momento cruciale della stagione.

#Costacurta a @SkySport: @acmilan, fiato corto nel momento più importante della stagione. Che errore cacciare #Maldini - #MilanAtalanta #ACMilan #Milan #SempreMilan pianetamilan.it/stagione/serie… x.com