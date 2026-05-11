Costacurta | Milan fiato corto nel momento più importante della stagione Che errore cacciare Maldini

Da pianetamilan.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e attualmente opinionista, ha commentato la situazione della squadra rossonera. Secondo lui, il Milan mostra segnali di fatica nel momento decisivo della stagione e ha criticato la decisione di allontanare Maldini, sottolineando un grave errore di gestione. La squadra di Massimiliano Allegri è in difficoltà da circa due mesi, sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati.

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Il Milan di Massimiliano Allegri è crollato, ieri sera a 'San Siro', al cospetto dell'Atalanta di Raffaele Palladino. Una sconfitta, 2-3, valsa l'aggancio in classifica della Roma al quarto posto e una lotta per la qualificazione in Champions League che si è riaperta totalmente, visti i due mesi orribili del Diavolo. In sette partite, ben cinque sconfitte per il Milan di Allegri e soltanto quattro punti conquistati: dalla lotta Scudetto con l'Inter al rischio di scivolare in Europa League, dunque, il passo può essere davvero breve. Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato nel post-partita di Milan-Atalanta fornendo la sua chiave di lettura sul momento nero del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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