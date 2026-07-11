Eva Herzigova ha sposato Gregor Marsiaj | le nozze dopo 25 anni d'amore e tre figli

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eva Herzigova e Gregor Marsiaj si sono sposati a Torino. La coppia, insieme dal 2001, ha tre figli. Le nozze sono avvenute dopo circa 25 anni di relazione.

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Eva Herzigova ha sposato a Torino l'imprenditore Gregor Marsiaj, suo compagno dal 2001. La coppia ha tre figli e le nozze sono arrivate dopo circa 25 anni d'amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eva Herzigová e Gregor Marsiaj un amore pronto per il matrimonio

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