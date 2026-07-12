Eva Herzigová si è sposata con Gregorio Marsiaj, a 53 e 49 anni rispettivamente, dopo 25 anni di relazione. La top model ceca ha ufficializzato il matrimonio con l’imprenditore torinese, con cui ha avuto tre figli. La cerimonia si è svolta recentemente, confermando la fine di un lungo percorso condiviso. La coppia ha mantenuto riservatezza sull’evento.

Eva Herzigová si è sposata. La top model ceca a 53 anni ha detto finalmente si all'imprenditore torinese Gregorio Marsiaj (49 anni) dopo 25 anni d'amore e tre figli. La cerimonia si è svolta sabato pomeriggio, 11 luglio, nella Chiesa di San Vito a Torino. Le celebrazioni sono poi proseguite nella Sala Plebisciti del Palazzo Carignano, all'interno del Museo del Risorgimento. La festa nuziale di Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj è poi proseguita al ristorante Del Cambio, storico locale di Torino insignito con una stella Michlein, che ha però proposto un menù dal sapore internazionale, come ha raccontato il Corriere della Sera di Torino, piuttosto che locale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eva Herzigová, le nozze con Gregorio Marsiaj dopo 25 anni d'amore

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Eva Herzigová e Gregor Marsiaj un amore pronto per il matrimonio

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