Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj nozze in semplicità dopo 25 anni di vita insieme

Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj si sono sposati dopo 25 anni di convivenza e tre figli. La cerimonia si è svolta in modo semplice. La modella ceca, nota dagli anni ’90, ha sposato il compagno con cui ha condiviso più di due decenni. La coppia ha scelto un matrimonio senza grandi cerimonie pubbliche. Nessun dettaglio sulle modalità o sul luogo. La notizia si limita alla conferma del matrimonio.

Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj hanno detto “sì” dopo 25 anni di relazione e tre figli avuti insieme. Lei, top model ceca diventata icona negli anni ’90. Lui, imprenditore e membro della famiglia Marsiaj, tra le più note nel panorama industriale torinese. La loro relazione è iniziata lontano dai riflettori e così è rimasta: discreta, solida, lontana dalle copertine scandalistiche. In 25 anni hanno costruito una famiglia, hanno cresciuto tre ragazzi, hanno scelto di vivere tra Milano e il Piemonte senza rincorrere il clamore. Ieri quel percorso è arrivato a un punto simbolico. A Torino, davanti a un palazzo in stile ottocentesco, con qualche curioso e un microfono puntato, i due hanno ufficializzato un legame che esisteva già da tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Eva Herzigová e Gregor Marsiaj un amore pronto per il matrimonio

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Eva Herzigova, le nozze da favola con Gregorio Marsiaj a Palazzo Carignano dopo 25 anni d’amoreSabato 11 luglio, a Torino, si è svolto il matrimonio tra Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj, dopo 25 anni di relazione.

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